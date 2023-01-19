Her mevsim ziyaretçi çeken kale ve bölgesi, kışın da sporcularla vatandaşların gezinti adresleri arasında yer alıyor.

Kaleyi yakından tanımak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonundan 10 kişilik grup, Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köyü mevkisinde bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Sporcular, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 40 dakikada ulaşabildi.

Federasyon üyelerinden Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Şeytan Kalesi'nin bölgenin önemli tarihi mekanlarından biri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, kaleyi tanıtmak için ciddi gayretlerin gösterildiğini belirtti.

"Bizim de amacımız bu etkinlikle farkındalık oluşturmaktır. Biz istiyoruz ki memleketimiz Ardahan ve Çıldır'ın tüm güzellikleri bilinsin. Ardahan dışından olanlara bu güzellikleri aktarabilelim istiyoruz. Buralar güzel ve doğal yapısı çok değerli."