Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Ocak'ta Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılacak genç erkekler epede Cem Akdurak, Tuna Aykut, Abdullah Efe Çavuş, Uğur Kınalı, Mert Ahmet Koç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Kerem Özer, Ali Mustafa Seçik, Burak Türkdil, Yalgın Yeter ve Muhammed Yasin Yılmaz ter dökecek.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ise hafta sonu genç kadınlar flöre kategorisinde Fatıma Zehra Anbarlılar, Ada Arıkan, Azra Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Almıla Birçe Durukan, Filiz Ece Erdoğan, Lal Ertün, Serra Gülin Gençoğlu, Nisan Ezel Karaman, Ada Nur Kıdemli, Melike Taşdelen ve Ceylin Arden Uzun madalya mücadelesi verecek.

İspanya'nın Segovia şehrindeki genç kadınlar kılıç kategorisinde de Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Nil Güngör, Pınar Miray Şişik ve Nehir Yıldırım piste çıkacak.

Fransa'nın Aix-En-Provence şehrinde ise genç erkekler flörede Emre Akıalp, Can Alkış, Mustafa Burak Çufadar, Ali Eren Girgin, Sabit Karatay Kılınç, Alp Tuna Korkmaz, Kayhan Sırmacı ve Poyraz Türker ay-yıldızlı formayı temsil edecek.