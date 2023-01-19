Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.

Ligde oynadığı son maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da yenerek moral buldu ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe, 12. dakikada Miha Zajc ile 1-0 öne geçti. 26. dakikada Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile beraberliği yakaladı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

89. dakikada Valencia Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirerek son çeyrek finalist yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Arda Güler 78 gün sonra ilk 11’de

Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

17 yaşındaki futbolcu, son olarak 3 Kasım 2022'de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında ilk 11'de yer almıştı.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Yüksek 3 ay sonra kadroda yer buldu

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de Çaykur Rizespor karşısında 90 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu.

İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Takımların kupa yolu

Türkiye Kupası'nda 5. turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.

Çaykur Rizespor 3. turdan dahil olduğu kupada Boyabat 1868’i 3-0, 4. turda Kırklarelispor’u 2-1’le geçti.

5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Bülent Korkmaz'ın ekibi 4-3’lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada sağ kanattan Arda Güler’in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

GOL - 26. dakikada Ronaldo’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia’nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Lincoln’un pasında topu alan Zajc’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.

77. dakikada Ferdi’nin sol kanattan ortasında Emre Mor'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Emre Mor’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL - 89. dakikada sağ kanattan Emre Mor’un ortasında arka direkte Enner Valencia kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Szalai, Arda Güler (Dk. 65 Emre Mor), Lincoln (Dk. 65 Ferdi Kadıoğlu), Samuel (Dk. 81 Arao), Zajc, İsmail Yüksek, Rossi (Dk. 81 Batshuayi), Valencia, King (Dk. 90+8 Peres).

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Eren Emre Aydın (Dk. 79 Okechukwu), Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Mendes, Benhur Keser (Dk. 90 Olawoyin), Mithat Pala (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Papa, Sefa Yılmaz, Deniz Hümmet (Dk. 90 Miya).

Goller: Dk. 12 Zajc, Dk. 89 Valencia (Fenerbahçe) Dk. 26 Sinan Osmanoğlu (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Mithat Pala, Dk. 73 Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)