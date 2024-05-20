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TRT Haber 20.05.2024 08:21

14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-22” operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 37'si tutuklandı, 3'ünün işlemleri devam ediyor.

14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-22” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak’ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 25'i de tutuklandı ve 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 7 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 4'ü tutuklandı 3’ünün işlemleri devam ediyor.106 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 8'i tutuklandı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilecek

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonlar sonucu suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." 

 

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Ali Yerlikaya Kaçakçılık Düzensiz Göçmenler
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