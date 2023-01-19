Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizlispor'da başkan Mehmet Uz görevine devam edecek
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, aynı zamanda maddi sıkıntılarla boğuşan Altaş Denizlispor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadı.
Mevcut Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu görevine zorunlu da olsa devam etti.
Mehmet Uz'un günlerdir yaptığı başkanlık çağrıya kimse cevap vermezken yönetim sezon sonuna kadar görevde olacak.
Ayrıca, Mehmet Uz ilerleyen günlerde bir kez daha olağanüstü kongre kararı da alabilir.
Etiketler: Denizlispor
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