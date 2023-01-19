Mevcut Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu görevine zorunlu da olsa devam etti.

Mehmet Uz'un günlerdir yaptığı başkanlık çağrıya kimse cevap vermezken yönetim sezon sonuna kadar görevde olacak.

Ayrıca, Mehmet Uz ilerleyen günlerde bir kez daha olağanüstü kongre kararı da alabilir.