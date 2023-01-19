Gaziantep FK ile Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibine penaltılar sonucu üstünlük sağlayan Gaziantep FK adını çeyrek finale yazdırdı.

Gaziantep temsilcisinin 16. dakikada Lazar Markovic ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk uzatma devresi de eşitlikle geçildi. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor 119. dakikada penaltı kazandı. 120+2. dakikada topun başına geçen Guilherme, atışta kaleci Günay'a takıldı. Konya temsilcisi, skora denge getirdi. 120+4. dakikada Mame Diouf'un kafa golüyle skor 1-1 oldu.

Maçın uzatmaları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarına geçildi.

[Fotoğraf: AA]

Penaltı atışları

Gaziantep FK'da Maxim, Figueiredo, Jevtovic, Merkel, Mirza, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç penaltı atışlarında fileleri buldu.

Konyaspor'da ise Soner Dikmen, Calvo, Oğulcan, Guilherme, Mehmet Ali, Pavicic atışlarını gole çevirirken, Uğurcan penaltıyı kaçırdı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, evinde arabamcom Konyaspor'u penaltı atışları sonucu 7-6 yendi ve kupada çeyrek finale yükseldi.

Ligde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile çıktığı ilk resmi karşılaşmadan eli boş ayrıldı ve kupaya veda etti.

[Fotoğraf: AA]

Takımların kupa yolu

Gaziantep Futbol Kulüb, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda dahil oldu. Bu turda Sarıyer'i 4-0 yenen Gaziantep Futbol Kulübü, 4. turda da Kütahyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

5. turda da Boluspor ile eşleşen Gaziantep ekibi, rakibini 3-1 mağlup etti.

Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil oldu. Bu turda Bodrumspor ile eşleşen Arabam.com Konyaspor, rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeye hak kazandı.

[Fotoğraf: AA]

39. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Maxim, meşin yuvarlığı kale dibindeki Figueiredo'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

45+1. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Guilherme'nin pasıyla buluşan Ikpeazu'nun dönerek çektiği şutta top kalenin sağından dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

60. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Jevtovic'in kafa şutu sonrası kaleci Erhan Erentürk, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 108. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Orta sahadan gelişen atakta Markovic'in ara pasına hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'ün sağından ağlara gitti. 1-0.

KONYASPOR PENALTI KAÇIRDI - 120+2. dakikada Konyaspor penaltı kaçırdı. Hakem Yiğit Aslan ceza sahasında Sagal'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Guilherme'nin kullandığı penaltıyı kaleci Günay Güvenç kurtardı.

GOL - 120+4. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'dan seken topu arka direkte Diouf kafayla ağlara gönderdi. 1-1.

Maçın uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran Gaziantep FK, çeyrek finale çıkan taraf olmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 76 Merkel), Toşca, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Hanousek), Mustafa Eskihellaç, Ömürcan Artan (Dk. 110 Mirza Cihan), Maxim, Markovic (Dk. 115 Sagal), Figueiredo.

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Muric (Dk. 73 Pavicic), Guilherme, Soner Dikmen, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 105 Uğurcan Yazğılı), Endri Çekiçi (Dk. 90 Mehmet Ali Büyüksayar), Ikpeazu (Dk. 73 Diouf), Michalak (Dk. 63 Amilton), Paz (Dk. 63 Oğulcan Ülgün).

Sarı kartlar: Dk. 25 Maxim, Dk. 45 Tosca, Dk. 116 Günay Güvenç (Gaziantep FK)

Goller: Dk. 108 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 120+4 Diouf (Arabam.com Konyaspor)