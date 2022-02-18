Bu sezon iç saha performansıyla dikkati çeken Gaziantep ekibi, Trabzonspor ile sahasında yenilmeyen takım unvanına sahip.

Sahasında oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İç sahada 29 puan toplayan Gaziantep FK, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi, GZT Giresunspor'la 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

İç sahada en çok gol atan takım

Güneydoğu temsilcisi, taraftarı önünde hücumdaki performansıyla da dikkati çekiyor.

Sahasında oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a gol atamayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırmayı başardı.

Ligde iç sahada en çok gol atan takım olmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda kalesinde ise 9 gol gördü.

Erol Bulut: İnşallah 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, bu hafta sahalarında Adana Demirspor ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi. Bulut, Adana temsilcisinin iyi bir çıkış yakaladığını ifade etti.

"Biz de evimizde iyi performans sergiliyoruz. Bu performansın aynısını bu hafta sonu sergileyeceğiz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları uygulamalı olarak sahada yapacağız. İnşallah istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca taraftar bizim için çok önemli. Taraftarımızın bu maçta takımımızın yanında olmasını istiyoruz. İç saha maçlarında taraftar çok önemli."

[Fotoğraf: AA]

Günay Güvenç: Zorlu bir maç bizi bekliyor

Takım kaptanı Günay Güvenç ise iyi bir kadroya sahip olduklarını, takımın her maça ayrı çalıştığını ve iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi.

"Zorlu bir maç bizi bekliyor. Hocamızın eşliğinde takım olarak iyi hazırlandık. Evinde yenilmeyen iki takımdan biriyiz. Taraftarımızın desteği ve bizim özverimizle bu maçta inşallah galip geleceğiz. Biz daha fazla puan hedefliyorduk. Sezon başında yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Bu tabii ki bir süreç istiyor. Şu an takım olarak hocamızın istediklerini daha iyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Hedef üst sıralar. Pazar günü 3 puan daha alıp yukarıya tırmanırız."

[Fotoğraf: AA]

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Gaziantep FK-Adana Demirspor karşılaşmasını hakem Kadir Sağlam yönetecek.