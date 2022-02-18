Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kar voleybolu heyecanı
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün başlayacak organizasyonda kadın ve erkeklerde toplam 27 takım mücadele edecek.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin yanı sıra Kahramanmaraş Etabı'na Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Almanya, Macaristan, İran, Cebelitarık, Ukrayna ve Çekya'dan 99 sporcu katılacak.
[Fotoğraf: AA]
Organizasyon öncesi Kahramanmaraş Spor Lisesi öğrencileri yapılan özel bir etkinlikte kar voleybolu oynadı.
Etiketler: Voleybol
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