Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün başlayacak organizasyonda kadın ve erkeklerde toplam 27 takım mücadele edecek.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin yanı sıra Kahramanmaraş Etabı'na Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Almanya, Macaristan, İran, Cebelitarık, Ukrayna ve Çekya'dan 99 sporcu katılacak.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyon öncesi Kahramanmaraş Spor Lisesi öğrencileri yapılan özel bir etkinlikte kar voleybolu oynadı.