13 Aralık Pazartesi günü Sivas deplasmanında sakatlanan Uruguaylı kaleci, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalarını da tamamladı.

Saha antrenmanlarına devam eden 35 yaşındaki kaleci 27 Şubat'ta oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alabilecek.

Muslera’nın dönüşü ile birlikte teknik direktör Domenec Torrent’in kaleci konusundaki tercihi merakla bekleniyor.

Barcelona B takımından devre arasında kiralanan Pena, 2 karşılaşmada 2 gol yedi. Fernando Muslera ise 16 lig maçında kalesindeki 20 gole engel olamadı.

Torrent'ten ön alanda baskı uyarısı

Bu arada Galatasaray'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Domenec Torrent, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ön alan baskısı üzerinde durdu.

İspanyol çalıştırıcı antrenmanlarda 2 ayrı takım kurarak savunma oyuncuları üzerine pres çalıştırdı. 59 yaşındaki teknik adam, stoperlerden de uzun topla atağa başlamalarını istedi.

Torrent, atılacak uzun toplarda topun kendilerinde kalması durumunda hızlı ve bol paslı hücum istiyor. Topun rakipte kalması durumunda ise teknik heyetin önceliğinin rakip üzerinde şok baskı kurulması olduğu ifade edildi.