Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.10.2023 09:04

Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu sezon 3. galibiyetini aldı.

Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı
[Fotograf: AA]

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sonraki hafta deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenildi.

Dün, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu sezon 3. galibiyetini aldı.

Sumudica 5 maçta 9 puan topladı

Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yenerken RAMS Başakşehir'e ise 2-0 yenildi.

Sumudica, dün Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yenerek ligde çıktığı 5 maçta 9 puan topladı.

ETİKETLER
Süper Lig Antalyaspor Gaziantep FK
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 23 maça çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:09
Ankara ve Kayseri'de tefecilere operasyon: 15 gözaltı
08:50
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında 6 kişi öldü
08:07
Japonya'dan "iki devletli çözüm" vurgusu
07:58
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi daha öldürdü
07:28
Kolombiya'nın 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
07:04
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaralandı
New York'ta polis, Filistin destekçisi yüzlerce protestocuyu tutukladı
New York'ta polis, Filistin destekçisi yüzlerce protestocuyu tutukladı
FOTO FOKUS
Gazze'de telefon ışığıyla ameliyat...
Gazze'de telefon ışığıyla ameliyat...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ