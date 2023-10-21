Beşiktaş derbide sezonun 3. yenilgisini yaşadı

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Icardi'nin golleriyle rakibine yenilen siyah-beyazlı ekip, Mert Günok'un ilk yarıdaki kırmızı kartı sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Icardi'nin 26. dakikadaki golüne, 69. dakikada Chamberlain ile cevap veren Beşiktaş, 82. dakikada Icardi'nin penaltıdan attığı golle RAMS Park'taki mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 16 puanda kalırken, Galatasaray 25 puana yükseldi.

Ghezzal direğe takıldı

Beşiktaş karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyonunu 18. dakikada yaşadı.

Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir oyuncu müdahale edemezken, top direkten oyun alanına döndü.

Mert Günok kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

Sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçında Galatasaray karşısına çıkan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, derbinin 30. dakikasında gördüğü kırmızı kartla müsabakayı tamamlayamadı.

Savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'yi karşılaşmak için kalesini terk eden tecrübeli kalecinin ceza sahası dışında topa elle temasının ardından hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da inceledi ve Mert'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu kart ayrıca Mert'in futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Mert'in yerine kaleye Ersin Destanoğlu geçerken, Milot Rashica kenara alındı.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

Mücadelenin 61. dakikasında Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pası sonrasında Torreira ile Hadziahmetovic'in meşin yuvarlağı kapma mücadelesinde Galatasaraylı oyuncunun yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Halil Umut Meler daha sonra pozisyonu VAR'dan inceleyerek penaltı kararını iptal etti.

Hadziahmetovic ikinci pozisyonunda penaltıya neden oldu

Maçın 61. dakikasında yaptığı müdahalede verilen penaltı kararı VAR'la iptal edilen Hadziahmetovic, 80. dakikada penaltıya sebebiyet verdi.

Mertens'in kullandığı serbest vuruş sonrası meşin yuvarlak Torreira ile birlikte kafa topuna yükselen Beşiktaşlı oyuncunun eline temas edince hakem penaltıya hükmetti.

82. dakikada topun başına geçen Icardi, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Burak Yılmaz ilk derbisini kaybetti

Teknik adamlık kariyerinin ilk derbi maçına çeşitli başarılar elde ettiği Galatasaray karşısında çıkan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, ilk derbisinden mağlubiyetle ayrıldı.

Maç içinde kenarda oldukça heyecanlı görüntü veren Yılmaz, 65. dakikada sarı kart gördü. Genç teknik adam, yoğun itirazları sonrası Halil Umut Meler tarafından sarı kartla ikaz edildi.

Chamberlain ikinci golünü attı

Derbinin ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kariyerindeki ikinci golünü Galatasaray'a attı.

Oyuna girdikten sonra siyah-beyazlı takımı hücumda etkin hale getiren Chamberlain, 69. dakikada Rosier'in servisinde topu filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü ise 2-1 kazandıkları Kayserispor maçında atmıştı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart gördü

Beşiktaş takımı derbiyi biri kırmızı kart olmak üzere toplam 7 kartla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Masuaku ve Rebic'in yanı sıra teknik sorumlu Burak Yılmaz da sarı kart görürken, Mert Günok derbiyi kırmızı kartla noktaladı.