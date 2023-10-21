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Spor
AA 21.10.2023 21:25

Eskrimde Furkan Yaman bronz madalya kazandı

Eskrimde Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç ile Kadınlar Flöre Satellite Turnuvaları, İstanbul'da başladı. Organizasyonun ilk gününde erkekler kılıç kategorisinde Furkan Yaman bronz madalya aldı.

Eskrimde Furkan Yaman bronz madalya kazandı

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan ve olimpiyat kotasına puan veren organizasyona, Türkiye'den 81 sporcu katılıyor.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapılan organizasyonda ilk gün kılıç kategorisinde kadınlarda Ukrayna'dan Olga Kharlan, erkeklerde ise Macar Krisztian Rabb altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Furkan Yaman bronz madalya elde ederken, organizasyona çeyrek finalde veda eden milli sporcu Enver Yıldırım 5'inci, Nisanur Erbil ise 6’ncı sırada yer aldı.

İlk gün kılıç müsabakalarında erkeklerde ve kadınlarda ilk 3 sıra şöyle oluştu:

Kadınlar:

1-Olga Kharlan (Ukrayna)
2-Alina Komashchuk (Ukrayna)
3-Anna Bashta (Azerbaycan)
3-Lika Jijieishvili (Gürcistan)

Erkekler:

1-Krisztian Rabb (Macaristan)
2-Colin Heathcock (ABD)
3-Pietro Torre (İtalya)
3-Furkan Yaman (Türkiye)

Organizasyon yarın kadınlar flöre karşılaşmalarıyla sona erecek.

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