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Spor
AFP 21.10.2023 19:30

Bodrum'daki Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum'daki Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası tamamlandı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Bitez Mahallesi'ndeki tenis kortlarında düzenlenen organizasyona, 30 sporcu katıldı.

Bodrum'daki Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası tamamlandı

Turnuvada çift kadınlarda Ebru Sulak-Nurşen Şen, çift erkeklerde Emirhan Toper-Hüseyin Erkan Çelik, junior ve tek kadında Zeliha Aksak, quadda Fatih Karataş, tek erkeklerde ise Emirhan Toper birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ve diğer yetkililer verdi.

Bodrum'daki Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası tamamlandı

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