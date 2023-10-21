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Spor
AA 21.10.2023 18:35

Manchester United'in efsane futbolcusu Bobby Charlton vefat etti

İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Manchester United'in efsane futbolcusu Bobby Charlton vefat etti

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor." bilgisi verildi.

"Sir Bobby, sadece Manchester'da ya da Birleşik Krallık'ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı." ​​​​​​​


Kırmızılar, kulübün tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor.

Kasım 2020'de, Charlton'a demans teşhisi konulmuştu. Charlton'ın Temmuz 2020'de ölen ağabeyi Jack'e de demans teşhisi konmuştu.

Manchester United formasını 17 yıl giydi

İngiliz efsanesi, Manchester United formasıyla 17 yıl boyunca 758 maça çıkarken 249 gol atma başarısı gösterdi ve kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Öte yandan Charlton, bir Avrupa Kupası, 3 lig şampiyonluğu ve bir FA Kupası kazandı.

Efsane futbolcu, yeşil sahalara veda ettikten sonra 39 yıl boyunca kulübe yönetici olarak hizmet etmeye devam etti.

Milli formayla 1966 Dünya Kupası'nı kazandı

Milli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasını ise 106 kez giyerken, 49 gol attı. Sir Bobby, milli takım formasıyla da 1966 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Bobby'nin ölümü sonrası, İngiltere'nin 1966 finalinde Batı Almanya'yı 4-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan forvet Sir Geoff Hurst, o şampiyon takımdan hala hayatta kalan tek futbolcu oldu.

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