Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 8. dakikada Figueiredo ile öne geçti. 30. dakikada Mesut Özil skoru eşitleyen golü attı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. İkinci yarının 54. dakikasında Maxim penaltıdan attığı golle yeniden Gaziantep'i 2-1 öne geçirdi. Konuk ekip 67'de Miha Zajc ile beraberliği sağladı: 2-2.

Maçta son sözü ise ilk golü atan Figueiredo söyledi. Brezilyalı oyuncu 73. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Sahadan galibiyetle ayrılan Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken bu sezon 5. yenilgisini alan Fenerbahçe 27 puanda kaldı.

Önemli anlar: İlk yarı

2. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında Rossi'nin kale sahasına çevirdiği topu ön direkte karşılayan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

5. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Kaleci Berke Özer'den ceza sahası dışına dönen topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın sağ kanatta ceza sahasına ortasını kale direği dibinde karşılayan Muhammet Demir, kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi. Kaleci Berke Özer topu güçlükle kornere çeldi.

GOL - 8. dakikada ev sahibi ekip Figueiredo ile öne geçti. Orta sahanın yakınında Luiz Gustavo'nun hatalı pasında topa sahip olan Figueiredo, kaleci Berke Özer'in ceza saha önünde olduğunu fark ederek yaptığı aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Fenerbahçeli Rossi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı karşılayan Szalai'nin kafayla ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

GOL - 30. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan ilerleyen Osayi-Samuel, topu ceza sahasındaki Mesut Özil'e ulaştırdı. Mesut Öz meşin yuvarlığı kaleci Günay Güvenç'in sağında ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattaki atağında, Kim Min-jae'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 54. dakikada Gaziantep FK, penaltıdan bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşunun ardından ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesiyle Figueiredo yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan'nın penaltı noktasını göstermesinin ardın topun başına geçen Maxim, kaleci Berk Özer'in sağında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

65. dakikada Kim Min-jae ile Tisserand'ın kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıkta paslaşmaya çalışırken araya girerek topa sahip olan Figueiredo'nun ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Berk Özer kornere çeldi.

GOL - 67. dakikada konuk ekip Zajc ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahası içindeki Mesut Özil'in dışarı doğru pasıyla buluşan Zajc'in kaleyi cepheden gören noktada çektiği şut kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-2.

GOL - 73. dakikada ev sahibi takım tekrar üstünlüğü aldı. Takımın orta sahadan gelişen atağında Muhammet Demir topu ceza sahası yayına yakın noktadaki Furkan Soyalp'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde pasıyla buluşan Figueiredo, meşin yuvarlağı kaleci Berk Özer'in sağından filelere ulaştırdı: 3-2.

77. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Mesut Özil'in ceza sahasına gönderdiği pasıyla buluşan Serdar Dursun'un kalenin önünde müsait pozisyondaki şutu kalenin üstünden auta gitti.

87. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Serdar Dursun'un son çizgiden geriye çıkardığı topta Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye doğru vuruşunu kale direğinin dibinden auta çıktı.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunu Berke Özer rahatlıkla kontrol etti.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşmayı Gaziantep FK, 3-2 kazandı.