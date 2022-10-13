Eşi Katrin Kerkhofs ile GSTV'ye açıklamada bulunan Mertens, İstanbul'a geldiklerinde taraftarların kendilerini çok iyi karşıladığını belirtti.

"Türkiye'ye ilk geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılandık. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz."

Türkiye ve İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını anlatan Mertens, Galatasaray'daki hedefleriyle ilgili olarak konuştu.

"Takımımdan çok memnunum. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 yeni oyuncu geldi. Yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum."

İtalyan ekibi Napoli'deki performansıyla iz bırakan Dries Mertens, Galatasaray'da da başarılı olmak istediğini vurguladı.

"Burada 10 numarayı almak, daha önce 10 numarayı Metin Oktay giydiği için önemli bir sorumluluk. Bunun kulüp tarihi için ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Mertens, gelmeden önce de Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu bildiğini dile getirdi.

"Özellikle stadımızda oynamak muhteşem bir duygu. Açıkçası Galatasaray'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip maç izledikleri zaman mutlu oluyor. Türkiye liginin ne kadar saygın bir lig olduğunu görüyorlar. Üst düzeyde saygı göstermemiz gerekiyor. Taraftarımıza vermek istediğim mesajım da buraya kazanmaya geldim ve kazanacağım."

Takımdaki en eğlenceli futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu aktaran Belçikalı futbolcu, "Konuşmayı çok seviyor ve yüksek sesle konuşuyor." dedi.

Mertens, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Okan hocanın bana karşı çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. İlk başta da beni takıma çok fazla istedi. Baktığımız zaman da hem eskiyi hem yeniyi temsil ediyor. Çünkü eskiden takımın oyuncusuydu. Şimdi ise hoca ve bunun da iyi bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Sadece bana karşı değil tüm takıma karşı çok iyi. Bize tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor."

Napoli'de forma giyerken farklı gol sevinçleriyle dikkati çeken Mertens, Galatasaray'da nasıl bir gol sevinci yaşayacağına yönelik soruya yanıt verdi.

"Şu anda henüz karar vermedim. Gol attığım zaman nasıl bir gol sevincim olacağını birlikte göreceğiz. Ancak buraya kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."