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Galatasaraylı futbolcu Andone'den koronavirüs açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, ailesiyle beraber koronavirüs konusunda sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.
Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığı ile ilgili bazı haberler gördüğünü belirtti.
"Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin sağlığının hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum."
Etiketler: Florin AndoneSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:44
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