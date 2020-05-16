Koronavirüsten en fazla etkilenen kulüplerden biri Beşiktaş oldu. Siyah beyazlıların önceliği, Covid 19 testleri pozitif çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin sağlığına kavuşması.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında tüm antrenmanlar iptal edildi ve Nevzat Demir Tesisleri’ni karantinaya alındı.

Önümüzdeki hafta yönetim, teknik heyet, futbolcu ve tüm tesis personeline yeniden test yapılacak.

Çıkacak sonuçlara göre de antrenmanların yeniden başlayıp başlamayacağı belli olacak.

Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların durumlarının ciddi olmadığı ve evlerinde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Bu kişilerin durumlarını yakından takip eden sağlık ekibi, hazırladığı günlük raporları da yönetim ve teknik heyetle paylaşıyor.