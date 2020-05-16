Fenerbahçeli Isla, ülkesine dönmek istiyor.32 yaşındaki oyuncu, Şili'de futbol oynamamış olmanın içinde "ukde" kaldığını söyledi.

Şili basınına konuşan deneyimli sağ bek, "Ülkemden bir teklif gelirse bunu seve seve değerlendiririm." dedi.

Fenerbahçe'yle sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Isla, "Çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Annem de onların hayranıydı. Ülkemde hiç oynama şansım olmadı. Bu benim içimde ukdedir. Şili'de forma giymeden futbolu bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in başlangıcıyla ilgili belirsizliklerin olduğunu vurgulayan Isla, son dönemde maaşlarını almakta sıkıntılar yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Şilili futbolcu kariyerinde Avrupa'da aralarında Juventus ve Marsilya'nın da olduğu 8 farklı takımda forma giydi.