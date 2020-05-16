Fernando Muslera, son dönemde hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendirdi.

Arjantin basınına konuşan deneyimli eldiven, Boca Juniors ile görüştüğü şeklindeki yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Önümüzdeki sezon Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi, "Daha önce de söyledim. Boca Juniors'tan bana veya menajerime gelen bir teklif olmadı. Şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ve sözleşmem var" cümlelerini kullandı.

Galatasaray'a odaklandığını belirten Muslera, "Boca Juniors haberleri sadece basının yazmasından ibaret. Açıkçası bu iddiaların neden bu kadar devam ettiğini de anlayamıyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde ülkesi basınına da konuşan Uruguaylı kaleci, daha önce farklı takımlardan transfer teklifleri aldığını ancak Galatasaray'ın bu teklifleri kabul etmediğini açıklamıştı.

2011 yazında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera, geride kalan süre boyunca 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa zaferi yaşadı.