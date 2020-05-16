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Demir Grup Sivasspor'da takıma koronavirüs testi
[Fotoğraf: DHA]
Demir Grup Sivasspor'da tüm futbolcular ve teknik heyet ve kulüp personeline koronavirüs testi yapıldı.
Lige verilen koronavirüs arasının ardından, başlama tarihinin 12 haziran olarak belirlenmesiyle yeniden çalışmalara başlayan kırmızı-beyazlılara bugün tesislerde test yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet koronavirüs testine tabi tutuldu.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip tüm A takım futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesisler ve stadyumda görevli olan personele koronavirüs testi uygulandı.
Test sonuçları belli olduktan sonra açıklama yapılacağı duyuruldu.
Etiketler: demir grup sivasspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:00
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