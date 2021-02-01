Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed İstanbul'da
[Fotoğraf: İHA]
Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı santrfor Mustafa Muhammed, İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün, 1,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 23 yaşındaki golcü oyuncu, Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Mustafa Muhammed, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Etiketler: Galatasaray İstanbul Mısır
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