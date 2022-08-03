Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois'dan kötü haber
[Fotograf: AA]
Sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois'da 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildi.
Galatasaray, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma olduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Avusturya'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir."
27 yaşındaki Fransız sağ bekin tedavisine başlandığı da aktarıldı.
Etiketler: Galatasaray Avusturya
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