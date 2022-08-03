Galatasaray, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Avusturya'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir."

27 yaşındaki Fransız sağ bekin tedavisine başlandığı da aktarıldı.