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Spor
AA 07.08.2023 13:27

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Galatasaray, Olimpija Ljubljana (Slovenya) ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray

Lig yolu:

Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - ​​​​​​​Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)

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