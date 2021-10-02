Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Marsilya maçında, daha önce de problem yaşadığı sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Sacha Boey'in, milli maç arasını kapsayan dönemde planlanan tedavisi sürdürülmek üzere riske edilmeyerek Çaykur Rizespor müsabakasının kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Arda Turan ve cezalı Marcao'nun yanı sıra, Oğulcan Çağlayan da kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.