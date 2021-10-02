Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlayan, Süper ligde ise 2 haftadır kazanamayan Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Çok sayıda oyuncusundan yoksun sahaya çıkan siyah beyazlılar kazanmayı başardı. Gecenin yıldızı attığı birbirinden güzel gollerle Güven Yalçın'dı.

32. dakikada Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Güven, 69. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın asisti kendisinin ve takımını ikinci golünü atarak skoru belirledi.

Sivaspor'un tek golünü ise 54. dakikada siyah beyazlılarda Rıdvan Yılmaz kendi kalesine attı.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

43. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, Can'ın sakatlığı nedeniyle topu dışarı göndermek isteyen Serdar'ın taca doğru attığı topa oyun alanı içerisinde müdahale ettiği için kırmızı kart gördü.

[Fotoğraf: AA]

Süper Lig’de iki maç sona kazanan Beşiktaş, puanın 17’ye yükseltti.

Ligde 5 hafta sonra yenilen Sivasspor ise 9 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

34. dakikada Felix ceza sahasında Rosier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ama pozisyonun başlangıcı için ofsyat bayrağı havada.

SERGEN YALÇIN'A KIRMIZI KART - 43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.

45+1. dakikada Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muammer topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Demir Grup Sivasspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Muammer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Gradel'in soldan kullandığı korner atışı sonrası ceza alanı içinde hamle yapan Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL - 54. dakikada Sivaspor beraberliği yakaladı. Gradel'in sol çaprazdan ortasına savunmada Rıdvan Yılmaz'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1.

GOL - 69. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortası sonrası ön direkte iyi yükselen Güven Yalçın, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1.

[Fotoğraf: AA]

75. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruş sonrası arka direkte Güven Yalçın'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Gradel'in soldan ortası sonrası arka direkte Yatabare topu kafayla daha müsait durumdaki Pedro Henrique'nin önüne bıraktı. Bu oyuncu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçi, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 67 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Teixeira), Can Bozdoğan (Dk. 67 Necip Uysal), Güven Yalçın (Dk. 86 Umut Meraş), Batshuayi

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Pedro Henrique, Jorge Felix, Gradel, Kayode (Dk. 59 Yatabare)

Goller: Dk. 32 ve 69 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 54 Rıdvan Yılmaz (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 64 De Souza, Dk. 90 Umut Meraş (Beşiktaş), Dk. 72 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)