Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United Everton ile berabere kaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester United, Old Trafford'da evinde oynadığı maçta Anthony Martial ile 43. dakikada öne geçmesine rağmen 65. dakikada Andros Townsend'in golüne engel olamadı.
Böylece 3 sezondur Old Trafford'da Manchester United-Everton maçları beraberlikle sonuçlanmış oldu. 2020-2021 sezonundaki maç 3-3, 2019-2020 sezonundaki maç ise 1-1 bitmişti.
Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 200. Premier Lig maçına çıktı. Ronaldo, 57. dakikada oyuna girdi.
Manchester United ve Everton bu skorla ligde yedinci maçlar sonunda 14'er puana sahip durumda.
Etiketler: Manchester United Premier Lig
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