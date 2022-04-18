Galatasaray'ın rakibi Yeni Malatyaspor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.
Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Nef Stadı
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey.
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Erick Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko.
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