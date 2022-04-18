Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Nef Stadı

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Erick Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko.