Galatasaray, Nef Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12. galibiyetini hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar puanını 44'e yükseltti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Ryan Babel ile 53. dakikada Halil Dervişoğlu filelerle buluşturdu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Galatasaray, bu maçla birlikte sahasındaki son 4 maçın tamamından 3 puan aldı.

Ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 23. yenilgisini alarak 20 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, soluna gelen topu kornere çeldi.

32. dakikada sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu uygun durumda istediği gibi şut çıkaramayınca, top yandan auta gitti.

39. dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı.

45. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Abdulsamed soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Muslera'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Pulgar, meşin yuvarlağı ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dicko'ya kaptırdı. Bu oyuncunun yerden pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tetteh, aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Nef Stadı

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey.

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Erick Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko.