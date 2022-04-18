Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Ata Yahşi için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, 24 yaşında vefat eden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı.
"Milli sporcumuz Ata Yahşi'nin Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan diğer bir triatlon sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dilerim."
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