Galatasaray'ın rakibi Başakşehir

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 63 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.
Başakşehir ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.
Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: RAMS Park.
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Emirhan İlkhan, Kemen, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.