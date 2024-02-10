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Spor
TRT HABER / AA 10.02.2024 19:00

Galatasaray'ın rakibi Başakşehir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir'ı ağırlıyor.

Galatasaray'ın rakibi Başakşehir
[Fotograf: AA]

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. 

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 63 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.

Başakşehir ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.

Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Galatasaray'ın rakibi Başakşehir

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Stat: RAMS Park.

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Emirhan İlkhan, Kemen, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

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