Galatasaray zirve yarışını sürdürdü

Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Gaalatasaray yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı. Sarı kırmızılılar üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri 66 puana yükselerek liderlik yarışında hata yapamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı kırmızılıların gollerini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 31. dakikada Mertens kaydetti.

İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde iki maç sona yenilen Başakşehir ise bu sezonki 10. mağlubiyetini alarak 33 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 müsabakaya çıkardı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Evinde bu sezon 13'te 13 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında evindeki son 16 Süper Lig müsabakasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam ünvanını elde etti. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir karşısında rekorunu geliştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Semih Ege Icardi ile seremoniye çıktı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

Barış Alper durdurulamıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Barış Alper, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 mücadelede gol sevinci yaşayamazken, Türkiye Kupası'ndaki 2 müsabakada 1 kez skor buldu.

Mertens ligde 4. kez fileleri havalandırdı

Dries Mertens, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki 11 müsabakada 2 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ise 23. karşılaşmada 4. kez gol buldu.

Sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda toplam 67 resmi maça çıkan Mertens, 13 gollük katkı verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

RAMS Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Konuk takım, mücadelenin 66. dakikasında Kaan Ayhan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Hakem gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi.

Golden önce ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Nelsson sakatlandı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçın 54. dakikasında sakatlanan Nelsson, kendisini yere bıraktı. Tedavisinin ardından bir süre daha kendisini deneyen tecrübeli stoper, oyuna devam edemedi. Nelsson, 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

Bu değişikliğin ardından maça sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz sağ beke, sağ bek olarak başlayan Kaan Ayhan ise sol stopere geçti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Maç sonu "üçlüsü" Ciro'dan

Karşılaşmanın sonunda galibiyet üçlü tezahüratını Dries Mertens'in minik oğlu Ciro yaptırdı.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarı yanlarında çocuklarıyla selamladı. Bu sırada Mertens'in 2 yaşındaki oğlu Ciro öne çıktı. Taraftarların isteğiyle üçlü tezahüratını Ciro ile Mertens başlattı.

Taraftarlar daha sonra Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in çocuklarını da tribüne çağırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 25. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun gönderdiği top savunmadaki Ba'dan sekti. Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında Lucas Lima ile girdiği ikili mücadelede topu aldı.

Altıpas önünde sırtı kaleye dönük kalan Barış Alper, sağından dönerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0.

GOL - 31. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Başakşehir savunmasının çıkarken kaybettiği topu alan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kalabalık savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak, yakınlardaki Mertens'in önünde kaldı.

Belçikalı yıldızın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Dönen topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde sol çaprazda yeniden alan Mertens'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

34. dakikada Lima’nın sağ taraftan ortasında Emirhan İlkhan’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

37. dakikada Barış’ın sol taraftan içeri çevirdiği topta Mertens’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan gole izin vermedi.

41. dakikada Emirhan İlkhan’ın ara pasına hareketlenen Kemen’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muslera üzerine gelen topu kornere çeldi.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha, sert bir şut çıkardı. Kaleci Volkan, sağına yatarak topun sahibi oldu.

61. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası yayı içinde topu alan Icardi, seri çalımlarla ilerledi. Açısını kaybeden Arjantinli futbolcunun ayağından açılan topu Mertens gerideki Barış Alper'e bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan'dan seken top kaleye yöneldi. Son anda yetişen savunma, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Figueiredo'nun soldan ortasında Kemen'in arka direkte kafayla vurduğu top Kaan Ayhan'a çarparak ağlara gitti. Hakem Cihan Aydın gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi. Öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+8. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper, pasını uygun durumdaki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

Galatasaray, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: RAMS Park.

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 59 Tete), Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Dk. 87 Ndombele), Torreira (Dk. 87 Eyüp Aydın), Mertens (Dk. 73 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 86 Aleksic), Ba, Opoku, Lima, Josef (Dk. 69 Abeid), Emirhan İlkhan, Kemen (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 70 Davidson), Piatek (Dk. 70 Keny).

Sarı kartlar: Dk. 1 Mertens, Dk. 83 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 36 Josef, Dk. 90+2 Lima (RAMS Başakşehir)

Goller: Dk. 25 Barış Alper Yılmaz, Dk. 31 Mertens (Galatasaray)

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