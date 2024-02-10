Beşiktaş yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, yönetici Kaan Şakul, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yeni transferler Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati katıldı.

Sözleşmesi uzatılan Semih Kılıçsoy, profesyonel sözleşme imzalanan genç kaleci Emir Yaşar ile Teksüt Bandırmaspor'dan altyapıya alınan Yağız Karabulut da törende yer aldı.

Törende konuşan başkan Hasan Arat, göreve gelmelerinin üzerinden 68 gün geçtiğini belirtti.

"Sportif olarak zor bir dönem geçirdik. Santos hocamızın gelişi, Samet Aybaba'nın gençlerimizi devreye sokması, yeni bir vizyonun habercisiydi. Camiamız zor günleri nasıl atlayacağını iyi bilir. Hep birlikte olursak, kenetlenirsek bunu başarırız."

[Fotoğraf: DepoPhotos] [Fotoğraf: DepoPhotos]

Arat, sosyal medya, dijital medya ve geleneksel medyada güçlü olmaları gerektiğini vurguladı.

"Habercilik sadece transfer olmamalı. Haklarımızı sonuna kadar Beşiktaş medyasının koruması lazım. Bir bütün olmalıyız. Rebic'in aşil tendonuna basıldığında, Muleka'nın ayağının kırılmasına yakın aldığı darbede, Sivas'ta penaltımızın iptal edilmesinde, Rashica'nın penaltısının verilmemesinde, Semih'in boynuna yumruk atıldığında tek yumruk olup mücadele etmeliyiz. Küfür ve hakaret olmadığı sürece her türlü eleştiriye açığız. Taraftarımız her zaman doğru eleştirilerle bize yön vermekte haklıdır. Beşiktaş'ın hizmetindeyiz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Gelin tüm medyada birlik olalım, Beşiktaş'ın haklarını koruyalım."

Arat, iş insanı Rahmi Koç'un kendilerine desteğinden bahsetti.

"Camiamız, bu güzellikleri, dostlukları ve vefayı anlamayıp başka yere çekmeye çalışanlara karşı birlik olmalı. Beşiktaş, 120 yıllık büyük bir çınardır. Gerekeni gereken zamanda yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Beşiktaş'ın itibarı her şeyden öndedir."

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Arat, "Kartallar yüksekten uçar." dedi. Başkan Hasan Arat'ın konuşmasının ardından futbolcular tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Muçi için çok uğraştık"

İlk olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'dan kadroya katılan 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi sahneye geldi.

Genç futbolcuyu tanıtan başkan Arat, transferde Polonya Cumhurbaşkanı'nın etkisini anlattı.

"Muçi için çok uğraştık. Kendisi Arnavutluk Milli Takım futbolcusu. Bu sezon Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Çok zor bir anlaşma oldu. Menajeri Dino, masaya oturduğunda, 'Bu işin olma ihtimali yok.' demişti. Santos hocamız onun gelmesini istedi. Samet hocam 80'e yakın oyuncu gösterdi ama Santos sadece 2 kişiyi istedi. O iki kişi bugün burada."

Arat, Muçi'ye yönelik, "Sen Beşiktaşlıların çok sevdiği ve güvendiği bir futbolcu olacaksın. Santos ve Samet hocam seni çok istiyordu. Evine, Beşiktaş'a hoş geldin. Bizi seçtiğin için teşekkür ederim." dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Ernest Muçi ise Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

"Bu kulüpte oynayacağım için çok büyük gurur duyuyorum. Heyecanlıyım. Taraftarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu büyük kulübün parçası olduğum için çok memnun ve mutluyum."

22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktığını hatırlattı.

"Takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok dostça karşılandım. Bundan dolayı fazlasıyla memnunum. Bugün takımla antrenmana çıktım. Hazır geldim. İlk maçta oynayıp oynamayacağım hocamızın kararına bağlı."

Muçi, siyah-beyazlı takımda 23 numaralı formayı giyecek.

"Santos hoca geldiği ilk günden beri Al-Musrati'yi istiyordu"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Al-Musrati'nin siyah-beyazlı takıma gelmeyi çok istediğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Arat, teknik direktör Fernando Santos'un Al-Musrati'yi çok istediğini anlattı.

"Santos hoca geldiği ilk günden beri Al-Musrati'yi istiyordu. Samet hocamın bir numarasıydı. Herkes, 'Beşiktaş'a gelmez.' dedi. Biz Beşiktaş'ın büyük kulüp olduğunu ve geleceğini söyledik. Kendisinden 'Beşiktaş'a gelmek istiyorum.' telefonunu duyunca bu transferi başarmak için büyük bir trafiğe girdik. Yakın dostlarından destekler aldık. Santos hocam kendisine çok güveniyor."

Arat, Portekiz temsilcisi Braga'dan transfer edilen Al-Musrati'nin menajerinin olmadığını aktardı.

"Kendisi bizimle doğrudan konuştu. Arada kimse yoktu. Tam Beşiktaş ruhuna uygun bir oyuncu. Samet hocam işin bitmeye yakın olduğunu duyunca çok mutlu oldu. Libya'nın büyük kartalı Beşiktaş'a hoş geldin."

Al-Musrati ise "Çok büyük mutluluk duyuyorum. Büyük geçmişi olan bir kulüpteyim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş ve taraftarımız için her şeyimi verme sözü veriyorum." dedi.

Libyalı futbolcu, siyah-beyazlı ekipte 28 numaralı formayı terletecek.

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Biz karakterli oyuncular transfer ettik"

Hasan Arat, Nottingham Forest'tan alınan stoper Joe Worrall'ın karakterli bir futbolcu olduğunu dile getirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, 27 yaşındaki stoperin büyük teklifleri reddederek geldiğini vurguladı.

"Joe Worrall, 2011'den bu yana Nottingham Forest'in efsane kaptanı. Al-Musrati'den sonra transfer ettiğimiz ikinci kaptan. Onun karakteri çok kuvvetli. Kulübü son gece çok yüksek teklif aldı. Kendisi, çok büyük teklifi reddederek Beşiktaş'a gelmek istediği söyledi. Hocamız Santos, 'Ben isim değil karakter istiyorum.' demiştir. En büyük karakter Joe Worrall'ın karakteridir. Biz karakterli oyuncular transfer ettik. Joe bunların en önemli örneklerinden biridir."

İngiliz futbolcu ise sıcak karşılaşmadan dolayı teşekkür etti.

"Takımda geçirdiğim ilk hafta çok iyiydi. Çok sıcak ve dostça karşılandım. Sezonun devamı için tutkulu taraftarımızın önünde oynayacağım için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu. Saha içinde bir lider ve başarılı olmaya çalışacağım."

Worrall, Beşiktaş'a uygun bir futbolcu olduğunu belirtti.

"Kolay bir karar oldu. Beşiktaş tanınanbir kulüp. Her şeyimle Beşiktaş'a uyuyorum. Bu transferi cennette gerçekleşen bir evliliğe benzetiyorum."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Svensson, Beşiktaş'a yakışan bir karakter"

Hasan Arat, Adana Demirspor'dan alınan Norveçli sağ bek Jonas Svensson'un karakter olarak Beşiktaş'a yakışan bir futbolcu olduğunu söyledi.

Svensson'a Samet Aybaba ve teknik ekibin güvendiğini anlatan Arat, "Svensson, mücadeleci, disiplinli, Beşiktaş'a yakışan bir karakter." dedi.

Norveçli futbolcunun açıklamasını Türkçe yapmak istemesi başkan Hasan Arat ile katılımcıları şaşırttı.

Beşiktaş'a yaklaşık 1 ay önce geldiğini hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "İlk ay çok güzel geçti. Çok mutluyum. Beşiktaş güzel bir kulüp. İnşallah her şey iyi olacak. Başkanımıza, Samet hocaya özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Semih Kılıçsoy'a Santos çok güveniyor"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Fernando Santos'un Semih'e çok güvendiğini dile getirdi. Arat, Semih'in 2016'da 10 yaşındayken Beşiktaş altyapısına geldiğini hatırlattı.

"Semih, Samet hocamızın gözdesi. 2 Ocak 2024'te sözleşme uzattık. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusunu yanımızda ağırlıyoruz. Santos hocamızın güvendiği ve yerine kimseyi istemediği, Beşiktaş'ın idolü ve evladı Semih. Onunla gurur duyuyoruz."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

Arat, Semih'e tavsiyelerde bulundu.

"Ailene, seni yetiştiren hocalarına teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Karakterin her şeyden önemli. Sakın değişme. Türkiye'nin senin gibi örneklere ihtiyacı var. Bir Beşiktaş efsanesi olacaksın. Samet ve Santos hocamızın tavsiyelerinden sakın ayrılma. Avrupa Şampiyonası'nda seni gururla izleyeceğiz ve önümüzdeki sezon Türkiye'de şampiyon olacağız."

Hasan Arat, Semih'in geleceğiyle ilgili soru üzerine konuştu.

"Semih, hepimiz tarafından özenle kollanması gereken bir değer. Kafasını karıştırmamak lazım. Onu Samet hocamız ve Santos ile bırakmak gerek. Şu anda sadece işini yapmalı, Beşiktaş'a hizmet etmeli, ulaşacağımız şampiyonlukta en büyük liderlerden birisi olmalı. Sonrasındaki gelişmeleri kader tayin eder. Allah onu her zaman korusun. Ona sarılalım, iyi bakalım, üzmeyelim, destek olalım. Allah onu sakatlıklardan ve kötülüklerden korusun."

Arat, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinde çıkış maddesi olmadığını vurguladı.

"Semih'in sözleşmesi hocasına, camiamıza ve Beşiktaş'a olan güvenidir. Hocası onun her dakika oynamasını istiyor. Önemli olan onun ve kulübümüzün başarılı olmasıdır."

Samet Aybaba ise "Semih bizim değerli oyuncumuz. Ne kadar değerli olduğunu önce ben anladım, sonra herkes anladı. Mukavelesinde hiçbir şart yok. Kendisi 2028'e kadar oyuncumuz. Böyle devam ettiği sürece doğru planlıyordur. Kendisine bir stil danışmanı bulduk. İngilizce ve diksiyon dersleri aldırıyoruz. Tam donanımlı olacak. Kaderi neyi gerektiriyorsa o olacak." görüşlerini dile getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Semih, Beşiktaş'ta oynadığı için mutlu olduğunu aktardı. Semih, Beşiktaş'tan başka kariyer planı yapmadığını belirtti.

"10 yaşında Fulya'nın kapısından içeri girdim. Hayalini kurduğum şeyleri yaşıyorum. İnanılmaz ve tarifi olmaz şeyler hissediyorum. İnönü'de taraftarımızın önünde oynamak, goller atmak her zaman hayalimdi. Bunları yaşadığım için çok mutluyum. Dünyanın en güzel ve en büyük kulübünde oynuyorum. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum. Her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Kariyerimi düşünmüyorum. Burada uzun yıllar forma giymek istiyorum. Bu formayı giymek çok büyük bir onur."

"Emir, gelecekte milli takım kalesini koruyacak"

Beşiktaş Kulübü Başkanı, profesyonel sözleşme imzalanan kaleci Emir Yaşar'dan büyük şeyler beklediklerini söyledi.

Arat, Emir'in 9 yaşında Beşiktaş'a geldiğini belirtti.

"Samet hocamız, yanımıza gelerek, 'Çok önemli birisi var. Hemen sözleşme imzalayacağım. Dün maçını izledim. Gelecekte milli takım ve Beşiktaş kalesini koruyacak müthiş bir evladımız var.' dedi ve Emir'i anlattı. Kendisiyle 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş, 9 yaşında gelen evladını profesyonel kadroya dahil etti."

Emir Yaşar ise "Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Başkanımıza ve Samet hocaya teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a layık bir futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp, altyapıya alınan 10 yaşındaki Yağız Karabulut'a da törende yer verdi.

Teksüt Bandırmaspor'dan alınan Yağız, "Balıkesir'den geldim. Çok mutluyum. Sol açık ve 10 numara oynuyorum. Samet hocaya ve Hasan Arat başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Aybaba, Yağız'ın transfer sürecinden bahsederek, "Geleceğimiz bu. Böyle çok oyuncumuz var. Sevelim, inanalım, güvenelim." diye konuştu.