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Spor
TRT HABER / AA 10.02.2024 16:00

Fatih Karagümrük iki golle kazandı

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük iki golle kazandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fatih Karagümrük ile Pendikspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Fatih Karagümük'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Emre Mor ile 76. dakikada Güven Yalçın filelerle buluşturdu.

Süper Lig'deki yedinci galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 27 puana yükselerek küme düşme hattından çıktı.

Ligde 5 maç sonra yenilen Pendikspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini alarak 26 puanla küme düşme hattına geriledi.

Ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

30. dakikada maçtaki ilk etkili pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Erdem uzanarak topu kornere tokatladı.

GOL - 31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük iki golle kazandı

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kappel, ceza yayı üzerine çevirdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Gökcan Kaya'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

GOL - 76. dakikada soldan kazanılan korner atışında Eysseric kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, fark 2'ye çıktı. 2-0.

90+2. dakikada Eysseric'in pasında savunmanın arkasına sarkan Can Keleş, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Dönen topu Lasagna tamamladı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Fatih Karagümrük mücadeleyi 2-0 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Erdem Bayık.

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 57 Ceccherini), Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 68 Kourbelis), Rohden (Dk. 83 Paoletti), Emre Mor (Dk. 68 Mendes), Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın (Dk. 83 Lasagna).

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 73 Endri Çekiçi), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Nuno, Welinton, Midtsjö, Diaby, Gökcan Kaya, Thiam, Umut Nayir (Dk. 20 Kappel).

Goller: Dk. 31 Emre Mor, Dk. 76 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 59 Ceccherini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Ivo Vieira: Kazanmak için bir şey yaptığımızı söylememem

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, zor bir gün geçirdiklerini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vieira, rakibin kendilerine göre daha iyi olduğunu vurguladı. Vieira, takımda çok eksik olduğunu ve Fatih Karagümrük deplasmanına 15 oyuncuyla geldiklerini ifade etti.

"Kazanmak için bir şey yaptığımızı söylememem. Rakip ise kazanmak için net şeyler yaptı. Bizim için iyi bir gün olmadı. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı güçlü bir kadroyla gitmek gerekiyor. Maalesef bu olmadı. Sadece 3 oyuncu vardı değiştirebileceğimiz. Ama bırakmak yok. Elimizden geleni yapacağız."

Ivo Vieira, son olarak karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Umut Nayir'le ilgili konuştu.

"Umarım kendisi çabucak geri döner. Bugün de gördüğünüz gibi 3 defans, 2 genç oyuncu vardı kulübemizde. Önümüzdeki hafta umarım böyle bir şey olmaz. Transfer dönemi de kapandı. Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde döner."

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