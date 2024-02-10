Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.02.2024 14:45

İstanbulspor Gaziantep FK'yı ağırlayacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

İstanbulspor Gaziantep FK'yı ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

Antrenman

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

ETİKETLER
İstanbulspor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti
16:18
Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
16:14
Bakan Işıkhan: Her zaman milletimizin yanında olduk
15:58
İsrail'in 127 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 64'e yükseldi
16:11
İsrail, Lübnan’ın iç kesimlerine yönelik saldırı düzenledi: 4 ölü
15:37
NATO'dan Avrupa ülkelerine 'silah üretimini artırın' çağrısı
Osmanlı payitahtı Bursa inanç ve kültür turizminde 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Osmanlı payitahtı Bursa inanç ve kültür turizminde 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı feci kaza kamerada
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ