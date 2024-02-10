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Spor
AA 10.02.2024 18:35

Çin'deki hazırlık maçı Messi'ye tepkiler nedeniyle iptal edildi

Arjantin Milli Takımı'nın mart ayında Çin'de oynamayı planladığı hazırlık maçı, yıldız futbolcu Lionel Messi'ye ülkedeki tepkiler nedeniyle iptal edildi.

Çin'deki hazırlık maçı Messi'ye tepkiler nedeniyle iptal edildi
[Fotograf: AA]

2020 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in, gelecek ay Çin'in Hangzhou kentinde Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçının programı, Messi'nin geçen hafta Hong Kong'daki özel maçta forma giymemesi üzerine büyüyen tepkilerin ardından rafa kaldırıldı.

Inter Miami ile Hong Kong'daki özel maçta forma giymeyen Messi'nin çarşamba günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da Vissel Kobe'ye karşı 30 dakika sahada yer alması Çinli futbolseverlerin tepkisini çekti.

Hangzhou Spor Ofisi'nden yapılan açıklamada, "bilinen nedenlerden" dolayı Arjantin ile Nijerya arasındaki özel maçın oynanması için uygun koşulların oluşmadığı ve karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.

Arjantin Futbol Federasyonu yönetiminin Nijerya ile oynamak için alternatif bir kent arayışına girdiği basına yansıdı.

Fildişi Sahili'nin, başkent Pekin'de Arjantin ile yapacağı özel maçın planlamasında ise henüz bir değişiklik yaşanmadı.

Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maça bilet alan futbolseverlere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceği duyurulmuştu.

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