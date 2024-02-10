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Spor
AA 10.02.2024 18:55

Antalya Bisiklet Turu'nun Kemer-Tahtalı etabı tamamlandı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Kemer-Tahtalı etabı sona erdi.

Antalya Bisiklet Turu'nun Kemer-Tahtalı etabı tamamlandı
[Fotograf: İHA]

Kemer'den başlayan üçüncü etapta bisikletçiler, 136,7 kilometre pedal çevirerek Çamyuva, Tekirova, Olimpos, Kumluca'dan geçti ve yarışı Tahtalı Teleferik İstasyonu'nda tamamladı.

Kemer-Tahtalı etabında ilk üç sırayı İtalyan bisikletçiler aldı. Polti-Kometa'dan Davide Piganzoli 3.33.03'lük derecesiyle etabın birincisi oldu.

VF Group Bardiani CSF Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci sırayı alırken, Bahrain Victorious'tan Edoardo Zambanini de üçüncülüğe ulaştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Etabın galibi Davide Piganzoli, yarışın sonunda magenta mayosunu da kazandı.

Sarı mayoyu Polti Kometa'nın İtalyan sporcusu Giovanni Lonardi kazanırken, Beykoz Belediyesi Spor Kulübünün Eritreli bisikletçisi Natnael Berhane önceki yarışta olduğu gibi yine turuncu mayo elde etti.

Yeşil mayoyu ise TDT-Unibet takımından Axel Huens kazandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Antalya Bisiklet Turu, 11 Şubat Cumartesi günü Antalya-Antalya etabıyla sona erecek.

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