Spor

Galatasaray'ın Malatya maçı kadrosu belli oldu

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:24 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:27

Süper Lig'in 5. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Kadroda 4 isim yer almıyor.