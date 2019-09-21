Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan milliler, yarın Türkiye saati ile 18:30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak.

Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak.

Kaynak: DHA