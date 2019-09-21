Siyah beyazlılardaki sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor.

Hem ligde hem de Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir maçı öncesinde takımını motive etmeye çalışıyor.

Deneyimli teknik adamın, kritik mücadele öncesinde toplantılar yaparak, oyuncularından geçmişi unutmalarını ve zorlu maça konsantre olmalarını istediği öğrenildi.

Vida ve Elneny, cezalı olmaları nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Zorlu mücadele öncesinde Victor Ruiz ve Enzo Roco’nun sakatlıkları, savunma kurgusunu oluşturma açısından teknik heyeti düşündürüyor. Victor Ruiz’in, oynama ihtimalinin düşük olduğu gelen haberler arasında.

Abdullah Avcı'nın, İspanyol oyuncunun oynayamaması halinde savunmanın ortasını Necip- Dorukhan ya da Necip-Atiba ikilisinden oluşturmayı planladığı ifade edildi.

Deneyimli çalıştırıcının kararını, Atiba’nın fiziki durumuna göre vereceği öğrenildi.

Bu arada sakatlığını atlatan Burak Yılmaz’ın, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor