Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın konuğu Yukatel Denizlispor
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi.
Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.
Karşılaşmanın muhtemel 11'leri
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Arda, Babel.
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Bergdich, Recep Niyaz, Murawski, Dossevi, Mesanovic, Sagal, Rodallega.
Etiketler: Galatasaray Denizlispor
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