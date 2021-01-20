Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 04:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
9 kişi kalan Roma kupaya veda etti
[Fotoğraf: @acspezia/Twitter]
İtalya Kupası son 16 turunda Spezia, uzatmalarda 9 kişi kalan Roma'yı 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Spezia karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Roma Olimpiyat Stadı'nda oynandı.
Spezia, normal süresi 2-2 biten maçta Roma'yı uzatma devresinde bulduğu 2 golle 4-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Roma'da uzatma devresinin henüz ilk dakikalarında Mancini ve kaleci Lopez kırmızı kart gördü. 9 kişi kalan ev sahibi ekip, Spezia'nın gollerine engel olamadı ve İtalya Kupası'na son 16 turunda veda etti.
Bu sonuçla Spezia, İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli'nin rakibi oldu.
Etiketler: İtalya
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