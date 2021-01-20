İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Spezia karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Roma Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Spezia, normal süresi 2-2 biten maçta Roma'yı uzatma devresinde bulduğu 2 golle 4-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Roma'da uzatma devresinin henüz ilk dakikalarında Mancini ve kaleci Lopez kırmızı kart gördü. 9 kişi kalan ev sahibi ekip, Spezia'nın gollerine engel olamadı ve İtalya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Bu sonuçla Spezia, İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli'nin rakibi oldu.