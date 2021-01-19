Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı
Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı
Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başlandı.
Bakır, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurguladı.
"Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır."
Yeşil-mavili eki Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacak.
Etiketler: Çaykur Rizespor Süper Lig Transfer Haberleri
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