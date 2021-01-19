Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başlandı.

Bakır, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

"Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır."

Yeşil-mavili eki Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacak.