Galatasaray'da kiralık olarak takımdan ayrılan yerli futbolcular, dönüş sinyali veriyor. Önümüzdeki sezon 12'ye düşecek yabancı kontenjanı öncesi, bu durum teknik heyeti oldukça sevindiriyor.

Okan Kocuk

Sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, takımına sağladığı katkıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden oldu. 27 lig maçında yeşil beyazlıların kalesini koruyan Okan, 34 gol yedi ve 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

26 yaşındaki eldiven, bu sezon kalesine atılan 7 penaltının 4'ünde gole izin vermedi. Muslera'nın sakatlandığı dönemde Galatasaray'a döneceği konuşulan Okan Kocuk, Karadeniz ekibinde kalmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Emre Akbaba

Galatasaray kariyerinde uzun süreli ağır sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba da sezon başında eski takımı Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 25 lig maçında attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle formda bir görüntü sergiliyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yunus Akgün

Sezon başında takımdan kiralık olarak ayrılan bir diğer isimse Yunus Akgün olmuştu. Adana Demirspor'a kiralanan genç futbolcu, başarılı grafiğiyle A Milli Takıma kadar yükselmeyi başardı.

Güney ekibinde 27 lig maçında forma giyen Yunus; 7 gol, 6 da asiste imza attı.