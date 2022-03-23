Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye ile yarın sahalarında yapacakları maçla ilişkin karşılaşmanın oynanacağı Dragao Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

"Türk Milli Takımının birçok ülkede oynayan futbolcuları var, çok kaliteliler ve agresif bir yapıya sahipler"



Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. pic.twitter.com/lyDis7UhRp — TRT Spor (@trtspor) March 23, 2022

"Sadece Türkiye maçına odaklandık"

Santos, maça hazır olduklarını belirtti.

"Bu maçın benim buradaki geleceğimle alakalı sorular soruyorsunuz ama şu an yalnızca yarınki oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun hakkında ekibimiz yüksek konsantrasyona sahip ve hazır. Bugüne gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden geleni yaptık. İsteğimiz Dünya Kupası’na katılmak. Şu anda sadece Türkiye maçına odaklandık. Yarınki maç bizim için bir final olacak. Gruptaki son maçta Sırbistan'a kaybettik, gerekeni veremedik ancak bu yarın için negatif bir faktör değil. Yarın için tamamen pozitif düşünüyoruz."

"Futbolcularımın güvensizlik konusunda bir sıkıntısı yok"

Deneyimli teknik adam, kadrodan çıkan sakat oyuncular ile ligili konuştu.

"Ruben Diaz, Ruben Neves benim için hiçbiri fark etmez. Çağırdığım tüm futbolcular tecrübeye sahip. Onların hepsi ellerinden geleni yapacaklar ve yarın tüm futbolcularımın 11 milyon Portekizli için oynayacağını biliyorum. Verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. Futbolcularımın güvensizlik konusunda bir sıkıntısı yok. Şimdiye kadar milli takım için ne yaptılarsa yarın da aynısını yapacaklar."

"Türkiye hakkında şunu söyleyebilirim, gerçekten çok iyi futbolcuları var"

Fernando Santos, Türkiye'nin güçlü ve zayıf yanlarının sorulmasına yanıt verdi.

"İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede oynayan futbolcuları var, Türk futbolu da gerçekten harika bir yere sahip. Çok kaliteliler, çok kreatifler, agresif bir yapıya sahipler. Onlar da kalpten oynuyorlar. Buraya kadar geldiler. Onlar da kendi ülkeleri, halkları, aileleri için oynayacaklar, önemli olan oyun. Irkı, dini, dili önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü ve dayanıklı olmalıyız. Elimizden geleni yapmalıyız. Türkiye hakkında şunu söyleyebilirim, gerçekten çok iyi futbolcuları var. Sonucu belirlemeye yönelik oyuncuları var. Onlar da çeşitli karakterlere sahip ve çok değerli futbolcular. Yarınki oyun büyük ihtimalle git-gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları negatif olabilir. Eminim onlarda tüm güçlerini ortaya koyacak."

"Yarınki maç bizim için final olacak"



Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. pic.twitter.com/QIrCi7fQn7 — TRT Spor (@trtspor) March 23, 2022

"Yarın için ilk 11'iniz hazır mı?"

"Aşağı yukarı 11’im belli, ufak tefek şüphelerim var ama maça 24 saat var. Hala kafamdaki 11'de birkaç şey değişebilir."

Deneyimli teknik adam, Sırbistan yenilgisine takılıp kalmamaları gerektiğinin altını çizdi.

"İki tarafın da yetenekleri iyiydi ama kötü oynadık. Keşke iyi oynasaydık, şu anda burada olmayacaktık ama daha önce de söylediğim gibi geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Yarınki oyunu düşüneceğiz. Yarınki oyunda maksimum kalitemizi gösterip, kazanacağız. EURO 2016'da Fransa'ya karşı finali kazandık. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Umarım yarın Portekizlilere büyük bir mutluluk yaşatacağız. Buna inanıyoruz."

Portekizli milli futbolcu Jose Fonte: Önemli bir maç

Portekiz Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Jose Fonte, milli takım kadrosunda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Fonte, Fransa ekibi Lille'den takım arkadaşı Burak Yılmaz ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

"Önemli bir maç. Bütün ailemizin, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız. Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de aynı şekilde takımım için oynayacağım. Yarın ikimizin arasında hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak, tamamen büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyon içerisinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız."

"Türkiye ve Portekiz için final. İki takım için de zor bir maç olacak"

"Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile konuşuyoruz ama çok fazla detay vermiyoruz"



Portekizli futbolcu Jose Fonte, @trtspor'a konuştu. pic.twitter.com/1gsgAdY7di — TRT Spor (@trtspor) March 23, 2022

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Deneyimli oyuncu, kadroya sonradan katılan futbolcular Tiago Djalo ve Vitinho hakkında konuştu.

"Bütün oyuncular gibi ben de çağrılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlk defa çağrıldığı için Djalo da gurur duyuyor, çok mutlu ve en iyisini vereceğine inanıyorum. Kadrodan çıkan Pepe bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim için, milli takım için her zaman hazır bir oyuncuydu ama eminim ki yarın dışarıdan bize en büyük desteği verecek. Vitinho da aynı şekilde. Teknik direktörümüz çağırdıysa eminim ki yeterli kaliteye sahiptir. Çok zor bir oyun bizi bekliyor. Karşımızdaki rakibimiz eminim ki maksimumunu verecek. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz veya onlardan daha iyi olacağız. Bunun için, milli takım aşkı için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bütün ülke arkamızda olacaktır.

Portekiz Türkiye maçına hazır

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Türkiye'yi konuk edecek Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Dragao Stadı'nda teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Koşu ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Portekiz'de kadrodan çıkarılan Pepe, Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes'in yerine aday kadroya dahil edilen Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa da antrenmanda yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Dragao Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.