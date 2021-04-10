Ligdeki son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile de berabere kalarak son üç haftada 8 puan kaybetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye, Fatih Karagümrük de 49'a yükseltti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.

Babel 4. golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü, Fatih Karagümrük'e attı.

Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Yedlin sakatlandı

Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lens ile mücadeleye giren Yedlin, acı içinde yerde kaldı. Saha kenarına alınan ve tedavisi gerçekleştirilen ABD'li oyuncu, 26. dakikada tekrar oyuna girdi. Yedlin, 1 dakika sonra ise kendini yere bıraktı ve oyundan alındı. 28. dakikada Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

Donk kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Ryan Donk, mücadelenin 79. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Sobiech, Donk ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında kenara geldi ve pozisyonu izledi. Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra Donk'a kırmızı kartını gösterdi.

Babel cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan Ryan Babel, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Babel, Galatasaray'ın Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.