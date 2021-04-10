Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı.

Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç yedek

Sarı-kırmızılı takımda son Covid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

Fatih Terim, son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı yedekler arasında tuttu.

Biglia, Borini ve Castro kadroda yok

Fatih Karagümrük'te ise Galatasaray karşılaşmasında üç önemli oyuncu kadroda yer almadı.

İstanbul ekibinde, koronavirüs testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia, bu maçta takımdaki yerlerini alamadı. Lucas Castro ise kendini iyi hissetmediği için kamp kadrosundan çıkarıldı.