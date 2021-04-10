Galatasaray'da kan kaybı sürüyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.

Rizespor ve Hatayspor'a mağlup olan sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşısında da üç puana ulaşamadı. Galatasaray, 1-1 sona eren mücadelenin ardından şampiyonluk yarışında yara aldı.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 28. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. ABD'li oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

60. dakikada Alassane Ndao Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da Ryan Babel 62. dakikada skoru eşitleyen isim oldu. 1-1

79. dakikada Ryan Donk, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

Maçın 87. dakikakasında hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Fatih Karagümrük'te Balkovec kırmızı kart gördü. VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Galatasaray haftayı 62 puanla kapattı. Fatih Karagümrük ise ligde onuncu beraberliğini alarak 49 puana yükseldi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL İPTAL - 9. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Salibur vurdu, Muslera'dan seken topu kale ağzında Ndao tamamladı. 0-1

GOL - 62. dakikada Fatih Karagümrük ceza sahasının hemen dışında Aksel'in kaptırdığı top sonrası Gedson Fernandes bekletmeden Babel'i gördü. Babel de önünü açıp boş durumda topu ağlara yolladı. 1-1

VAR İNCELEMESİ - 78. dakikada Ryan Donk'un Sobiech'e arkadan bir müdahalesi vardı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Ali Palabıyık pozisyonu izlemeye gitti.

GALATASARAY 10 KİŞİ - 79. dakikada Ali Palabıyık VAR incelemesinde Ryan Donk'un, Sobiech'in bacağına arkadan bastığını belirterek doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

82. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

90+3. dakikada Sobiech'in pasında defansın arkasına sarkan Balkovec, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Muslera topu çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 28 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 83 Luyindama), Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 68 Emre Kılınç), Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Sofiane Feghouli), Babel, Mustafa Muhammed (Dk. 83 Luyindama).

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk. 90 Mevlüt Erdinç), Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe Tatlı (Dk. 68 Vegar Hedenstad), Bertolacci (Dk. 59 Aksel Aktaş), Ndao, Jimmy Durmaz, Lens (Dk. 59 Yannis Salibur), Sobiech.

Sarı kartlar: Dk. 15 Mustafa Muhammed, Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 47 Ryan Donk, Dk. 84 Ryan Babel (Galatasaray), Dk. 58 Enzo Roco, Dk. 70 Viviano (Fatih Karagümrük).

Goller: Dk. 60 Alassane Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 62 Babel (Galatasaray).

Kırmızı kart: Dk. 79 Donk (Galatasaray).

Francesco Farioli: Oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Maçın başında zorlu anlar yaşasak da oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu. "Hafta içinde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok iyi bir maç çıkarttı. Tüm ekibe, hazırlıkları ve ortaya koyduğu performans için teşekkür etmek istiyorum."