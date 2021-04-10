Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yeni etabıyla başlayacak
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde 11 Nisan Pazar günü yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da kısa bir etap yapılacak.
Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle turun önceden açıklanan 167.3 kilometrelik ilk etabı iptal edilmişti.
Çıkarılan etabın yerine Konya'da 72.4 kilometrelik bir parkurda bisikletçiler saat 14.30'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk pedallarını çevirecek.
Diğer etaplar daha önce açıklandığı gibi gerçekleştirilecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
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