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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü oldu.
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşti.
Karşılaşma 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi son dakika GalatasaraySon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:33
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